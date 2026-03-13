Arriva EU Inc, aprire un’azienda in Europa potrebbe richiedere solo 48 ore e 100 euro

Aprire una società in Europa potrebbe presto diventare molto più semplice e veloce. La Commissione europea si prepara infatti a presentare il prossimo 18 marzo la proposta per EU Inc, un nuovo modello societario pensato per startup e aziende in crescita. L’idea è quella di permettere la costituzione di una società a responsabilità limitata in appena 48 ore, completamente online e con un costo massimo di 100 euro. Il progetto rientra nel cosiddetto "28° regime", un insieme di regole comuni valide in tutta l’Unione che le imprese potranno scegliere di adottare su base volontaria. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e rendere più semplice fare impresa oltre i confini nazionali.