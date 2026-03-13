Arriva EU Inc, aprire un’azienda in Europa potrebbe richiedere solo 48 ore e 100 euro
La Commissione europea prepara il 28° regime: società registrabili online, procedure snelle e un piano unico di stock option per i dipendenti
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Aprire una società in Europa potrebbe presto diventare molto più semplice e veloce. La Commissione europea si prepara infatti a presentare il prossimo 18 marzo la proposta per EU Inc, un nuovo modello societario pensato per startup e aziende in crescita. L’idea è quella di permettere la costituzione di una società a responsabilità limitata in appena 48 ore, completamente online e con un costo massimo di 100 euro. Il progetto rientra nel cosiddetto "28° regime", un insieme di regole comuni valide in tutta l’Unione che le imprese potranno scegliere di adottare su base volontaria. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e rendere più semplice fare impresa oltre i confini nazionali.
Cosa cambia con EU Inc
Secondo una bozza della proposta, il nuovo sistema dovrebbe introdurre procedure digitali uniformi in tutta l’Unione, rendendo più facile aprire e gestire una società anche se opera in più Paesi europei. Tra le novità c’è anche un piano europeo di azionariato per i dipendenti, cioè la possibilità per le aziende di offrire stock option con un unico schema valido in tutta l’Ue. In pratica, i lavoratori potrebbero ricevere la possibilità di acquistare od ottenere quote dell’azienda per cui lavorano, partecipando così ai risultati e alla crescita dell’impresa. Il modello EU Inc punta inoltre a facilitare l’accesso ai finanziamenti, soprattutto nelle fasi iniziali o di espansione delle startup, e a semplificare le operazioni tra diversi Paesi membri. Previste anche procedure più rapide per chiudere un’attività in caso di fallimento, con l’obiettivo di ridurre tempi e costi amministrativi.