Una media di 38 aggressioni al giorno negli ospedali di Milano contro il personale medico: dati in crescita

Per difendersi e fare fronte alla situazione il personale ospedaliero ha adottato delle misure preventive. In alcune strutture è stato inserito un pulsante che infermieri e medici posso schiacciare per avvisare immediatamente le forze dell'ordine. Si tratta di un'iniziativa entrata in vigore nell'estate del 2023. Altri luoghi hanno scelto di adottare una nuova figura, quella del caring nurse. È una persona che si impegna a tenere costantemente aggiornati i familiari dei pazienti sulle loro condizioni. In questo modo si dovrebbe arginare l'ansia data dall'attesa che in diverse occasioni genera violenze fisiche e verbali nei confronti del personale ospedaliero.