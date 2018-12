Le indagini sono ancora in corso e la procura mantiene il massimo riserbo. Le fiamme erano divampate per giorni anche a causa del forte vento. L'uomo fermato è stato trasferito in carcere: sembra che viva proprio nei luoghi dell'incendio. I carabinieri lo hanno individuato dopo aver raccolto molte testimonianze e dopo aver verificato ogni tipo di segnalazione arrivata dal territorio colpito.



L'incendio si era scatenato la sera del 24 settembre e i soccorsi erano stati impegnati per giorni per spegnere le fiamme fomentate dal forte vento. Molte abitazioni erano state evacuate, alcune case erano rimaste isolate per giorni. Quel terribile incendio ha modificato profondamente il paesaggio del Monte Serra e dei comuni circostanti e il danno ambientale provocato ha dimensioni che non sono ancora state completamente valutate.