In Italia più di 100mila giovani tra i 15 e i 16 anni, quasi uno su 10 (9,4%), vivono in condizioni di povertà e il 67,4% di loro teme che il futuro lavoro non gli permetterà di uscirne. E' quanto emerge dalla ricerca Domani (Im)possibili di Save the Children, presentata a Roma, che rileva "un drammatico divario nelle aspettative per il futuro tra i ragazzi in condizioni di povertà, rispetto ai loro coetanei più abbienti". Tra chi vive in condizioni di deprivazione, un giovane su quattro pensa che non concluderà la scuola.