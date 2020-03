Un pacco bomba è stato recapitato a Roma: è il quinto in pochi giorni

Ormai a Roma vige un clima di terrore. Per la quinta volta in pochi giorni è stato recapitato un pacco bomba a un ignaro cittadino. Questa volta e toccato a un 54enne, portiere di un residence di lusso della zona di Ponte Milvio. L'uomo però si è insospettito perché la busta era indirizzata a un nome fittizio ed era imbottita. Ha deciso allora di portare il plico alla vicina stazione dei carabinieri che hanno chiamato immediatamente gli artificieri per far brillare la carica esplosiva che il plico, in effetti, conteneva.