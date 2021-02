Un luogo "Covid free" esiste davvero e non è troppo lontano: è Bolognola

Facebook

Esiste un luogo che non conosce la pandemia; un paesino di poche anime che da sempre è Covid free, nonostante tutto il mondo sia contaminato. E il bello è che non bisogna andare troppo lontano per trovarlo, ma è proprio "dietro l'angolo": si tratta di Bolognola, piccolo comune marchigiano che non è mai stato sfiorato dal coronavirus.