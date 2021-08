Italy Photo Press

Un'operatrice sociosanitaria di Terni è stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio per aver rifiutato il vaccino contro il Covid-19. Non d'accordo con il provvedimento, ha fatto ricorso al giudice del lavoro che ha, però, ritenuto la misura "adeguata e proporzionata". La donna, addetta all'assistenza di anziani non autosufficienti, si era detta contraria al siero perché "è un trattamento sanitario ancora di natura sperimentale".