Si separa e si fidanza con la giudice che ha emesso la sentenza: la ex denuncia caso al Csm

Si sono separati legalmente in tribunale a Perugia, ma dopo qualche mese l'uomo ha annunciato alla ex moglie di avere una nuova relazione: con la giudice che aveva emesso la sentenza di separazione. La ex però non l'ha presa bene, e ha presentato un esposto al Csm chiedendo di fare chiarezza sull'accaduto e, in particolare, se la giudice abbia rispettato i requisiti di imparzialità e terzietà.

La vicenda, riferita dal quotidiano La Nazione, risale al 2018, ma solo poche settimane fa il Consiglio superiore della magistratura ha ricevuto l'esposto dell'ex moglie. I due coniugi, giovani perugini con un figlio piccolo, avevano presentato al tribunale una richiesta di separazione giudiziale e, dopo l'udienza presidenziale di rito per i provvedimenti urgenti, la causa è stata assegnata a uno dei giudici della sezione famiglia.



In udienza la coppia era arrivata a una soluzione condivisa sulla proprietà dell'abitazione, e così la separazione era proseguita per via consensuale. Dopo 20 giorni, nel novembre 2018, era stata depositata la sentenza.



Un mese dopo, a dicembre, secondo quanto riferito nell'esposto, l'ex marito ha però comunicato all'ex moglie di avere una nuova relazione, nientemeno che con la giudice che si era occupata della separazione. A questo punto la ex moglie ha però sollevato dubbi sulle tempistiche della pratica (per la sentenza normalmente sono necessari alcuni mesi, mentre in questo caso sono stati sufficienti 20 giorni) ma, soprattutto, sull'imparzialità del magistrato. Ed è partito l'esposto al Csm, che dovrà ora svolgere accertamenti.