Perugia, 56enne trovata morta in casa: indagano i carabinieri

A Ponte Pattoli (Perugia) una donna di 56 anni, originaria della provincia di Siena, è stata trovata morta in camera da letto dal compagno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del capoluogo umbro. Il personale sanitario e il medico legale non sono stati in grado di indicare la causa del decesso. Per questo l'autorità giudiziaria ha disposto l'esecuzione dei rilievi tecnici da parte dei militari del nucleo investigativo di Perugia e l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni.