Perugia, il prete "pistolero" favorevole alla legittima difesa: "Non bisogna uccidere, ma difendersi"

Fucili, pistole e anche un arco. Si tratta dell'arsenale a disposizione di don Antonio Mandrelli, il "prete pistolero" di Castelfranco di Pietralunga (Perugia) favorevole alla legittima difesa. Si è fatto conoscere per aver dichiarato, dopo un furto in canonica nel 2019, di essere a favore della legittima difesa anche con l’uso delle armi. Oggi, però, al sacerdote è rimasto solo l'arco: "I carabinieri mi hanno tolto le pistole - ha spiegato in collegamento a "Pomeriggio Cinque" - mentre l'arco lo posso ancora tenre, ma soltanto in sagrestia".

Leggi Anche Venezia, cacciatore spara a una lepre e colpisce per errore un padre con in braccio il figlioletto di quattro mesi

Nonostante il sequestro delle armi, il sacerdote non sembra aver abbandonato la sua idea: "Se devo difendermi sparo - ha dichiarato in collegamento con Barbara d'Urso, che ha provato a fargli ritrattare la sua posizione non senza difficoltà - non ho detto che bisogna uccidere, ma che bisogna difendersi quando si subisce un furto e si rischia di finire ammazzati".