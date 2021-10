Perugia, bimbo morto in un supermercato: trovato coltello in un casolare

Ansa

Durante i rilievi effettuati dai carabinieri a Città della Pieve (Perugia), è stato trovato un coltello in un casolare abbandonato che si trova nei pressi del supermercato, dove una donna ha portato il figlio morto. Sul corpicino c'erano alcune ferite da arma da taglio. Sono in corso accertamenti per stabilire se e come sia legato alla vicenda.