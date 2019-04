Inchiesta sulla sanità in Umbria, Marini: "Politicamente parte lesa"

"Il puntuale lavoro degli inquirenti ha svelato una situazione sconcertante che se confermata è molto grave per la nostra Regione". Così la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, indagata per concorso in abuso d'ufficio, violazione di segreto e falso. "Sono totalmente estranea al presunto sistema di potere che avrebbe prodotto clientele e spartizioni nel settore della sanità", ha aggiunto dicendosi di sentirsi "politicamente parte lesa".