15 luglio 2021 09:34

Perugia, autoarticolato va fuori strada e finisce sulla ferrovia

Un autoarticolato è andato fuori strada alle porte di Perugia finendo sui binari della linea ferroviaria per Foligno. Nessun treno è rimasto coinvolto in quanto in quel momento non erano previsti transiti. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in località Collestrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con un'autogru, personale del 118 e la polizia. L'autista è stato estratto vivo dopo due ore di lavoro e soccorso dal personale sanitario.