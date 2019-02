Foligno, maestro mette all'angolo un bimbo nero: "Guardate com'è brutto"

Un maestro di una scuola elementare di Foligno (Perugia) ha costretto un suo studente di colore in castigo in un angolo della classe , affermando poi a tutti i bambini: "Guardate com'è brutto". L'episodio è stato denunciato da uno dei genitori del piccolo malcapitato, con un post su Facebook che però è stato rimosso. Dopo le critiche, l'insegnante si è giustificato dicendo che si trattava di un "esperimento sociale" .

Come riporta la stampa locale, il medesimo "esperimento" si sarebbe poi ripetuto, nelle stesse modalità, anche in un'altra classe ai danni di una bambina nera, sorella maggiore del piccolo. "Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare", avrebbe detto il maestro, un supplente, secondo quanto raccontato dai genitori.



Secondo quanto riferito dai bambini, l'insegnante (assunto con un contratto a termine per tutto l'anno scolastico) ha tracciato un segno sui vetri e ha costretto il bambino nero a guardare verso la finestra, con le spalle alla cattedra. Sul caso è intervenuto direttamente anche il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, chiedendo di fare chiarezza.



La versione del maestro - Dopo la denuncia e le critiche, il maestro ha dichiarato di aver voluto effettuare un "esperimento sociale" trovato su internet con intenzioni tutt'altro che razziste o stigmatizzanti. Lo scopo era quello di "mostrare ai bambini l'ingiustizia di un comportamento visibilmente razzista". L'esperimento non ha però sortito gli effetti sperati, finendo nello studio di un avvocato.