Covid, in dieci sospesi da Usl Umbria 1 per non essersi vaccinati

Partite le prime lettere di sospensione per il personale sanitario della Usl Umbria 1 che non ha adempiuto all'obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Riguardano soprattutto personale "di comparto", quindi non medici. Per altri 40 dipendenti è stata accertata l'inadempienza all'obbligo vaccinale e se nei prossimi giorni non sarà trovata per loro una diversa collocazione anche per loro scatterà la sospensione.