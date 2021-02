Coronavirus, ancora in crescita i ricoverati in Umbria: ora sono 500

Getty

Continuano a crescere, in Umbria, i numeri dei ricoveri per Covid-19; lunedì i pazienti sono 500, 16 in più di domenica, e 77 di loro (+4) sono in terapia intensiva. I nuovi positivi registrati nelle 24 ore sono stati 190, i guariti 66 e i morti 6 (840 in totale). I tamponi analizzati sono stati 754 e i test antigenici 1.390, con un tasso di positività del 25,1% sui molecolari e dell'8,86% totale.