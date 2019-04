Per il procuratore di Perugia, Luigi De Ficchy, "c'è stata una gara a far scoprire l'indagine" sui presunti concorsi pilotati per le assunzioni all'ospedale di Perugia. Secondo il magistrato, infatti, l'inchiesta si è dovuta "fermare" dopo che nell'ufficio del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Emilio Duca, sono state trovate alcune microspie in seguito a una bonifica da lui stesso ordinata.