Bufera procure, per Luca Palamara accusa di corruzione in atti giudiziari

ansa

Nuove accuse per l'ex consigliere del Csm Luca Palamara durante l'udienza preliminare in corso a Perugia. La procura ha infatti modificato il capo d'imputazione contestandogli i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Stessi addebiti contestati all'imprenditore Fabrizio Centofanti e ad Adele Attisani.