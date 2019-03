Brucia capannone alla periferia di Perugia, Comune: "Restate a casa"

Un vasto incendio è divampato in un capannone industriale alla periferia di Perugia. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo e può essere vista da gran parte della città. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque autobotti e 24 uomini. L'Arpa si è già attivata per i controlli ambientali, insieme con la Protezione civile. Il Comune suggerisce via Facebook ai cittadini "di non stare all'aperto e di tenere chiuse le finestre".