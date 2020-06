Autostrada A1, cammina lungo la carreggiata: 35enne muore investito 

Un 35enne di origini pugliesi è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo la carreggiata nord dell'Autostrada A1 tra Orvieto e Fabro. L'incidente è avvenuto nella notte per cause ancora da chiarire. Sembra comunque che l'uomo al momento dell'investimento stesse camminando lungo la carreggiata, dopo aver parcheggiato la propria auto in un'area di sosta a poca distanza. A travolgerlo è stata una Fiat Tipo.