Arresti nella sanità in Umbria, Grillo: "Cacceremo le mele marce"

E' destinata ad allargarsi l'indagine della Gdf su presunte irregolarità in una decina di concorsi per assunzioni all'ospedale di Perugia che ha già portato all'arresto del segretario Pd dell'Umbria Gianpiero Bocci e dell'assessore regionale Luca Barberini. Intanto il ministro della Salute, Giulia Grillo , ha convocato l'unità di crisi permanente del ministero. "Cacceremo le mele marce, subito, perché non può esserci salute senza legalità", ha detto.

"Il quadro della vicenda - ha commentato la Grillo - è molto grave. Per la parte che attiene al mio ministero effettueremo ogni verifica che ci compete. Quando c'è di mezzo la salute dei nostri cittadini non possiamo permettere che gli abusi di una certa politica, di un cattivo modo di amministrare la sanità sporchino il lavoro di tanti operatori che ogni giorno con sacrificio sostengono il Ssn".



L'inchiesta, al momento, si incentra "principalmente" sull'ospedale del capoluogo umbro. Ma, secondo gli stessi inquirenti, potrebbe estendersi anche ad altri settori della sanità e della politica legata al Pd. Nessun provvedimento è stato adottato dalla magistratura riguardo alla validità dei concorsi che sarebbero stati "pilotati" all'ospedale di Perugia. I concorsi rimangono quindi validi. La situazione dovrà quindi essere eventualmente valutata dalla giustizia amministrativa



Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella che anche gli esclusi dai concorsi "pilotati" potrebbero avere ricevuto promesse di futuri benefici per non segnalare quanto successo. E' una sorta di "muro di omertà" quello con il quale la procura di Perugia e la guardia di finanza si sono trovati alle prese nell'indagine su alcuni concorsi all'ospedale di Perugia. Una situazione per gli inquirenti "bloccata" da diversi anni.