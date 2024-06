Udine, perseguitavano le ex compagne: due arresti

La polizia di Udine ha arrestato un cittadino italiano di 28 anni e un albanese di 34 anni per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento adottata a tutela delle rispettive ex compagne. Entrambi gli uomini erano stati destinatari della misura di prevenzione dell'ammonimento da parte del questore a favore delle vittime delle loro angherie e vessazioni. Il gip ha disposto, per il cittadino italiano, la misura cautelare del divieto di dimora nel centro di Udine e l'obbligo di permanenza in casa in orario serale e notturno. Per il cittadino albanese, considerata anche la condotta aggressiva, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.