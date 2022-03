Ucraina, Lamorgese: "Accolti in Italia 277 minori non accompagnati"

"Sono inseriti nel nostro sistema d'accoglienza 277 minori ucraini non accompagnati".

Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, specificando che 192 di loro hanno trovato sistemazione "in famiglie e 82 in strutture sempre autorizzate dal Tribunale". Secondo il ministro occorre incrementare i controlli alle frontiere per "evitare zone d'ombra che favoriscano interessi e traffici criminali". I minori che varcano la frontiera, ha aggiunto, vengono identificati e a loro viene garantito l'accesso alle attività scolastiche.