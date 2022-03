Ucraina, Draghi: "Tutti vogliamo la pace tranne Putin"

Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha affrontato anche il tema Ucraina.

"E' importante dire la verità - ha affermato -, questa è una situazione che per cui oggi tutti cerchiamo la pace, ma purtroppo il presidente Putin non vuole la pace". "Questa situazione ha dato origine a insufficienze nelle forniture di tante cose - ha proseguito - e le sanzioni che abbiamo imposto alla Russia, molto stringenti, hanno indubbiamente anche conseguenze su di noi. Il governo è convinto che queste sanzioni siano appropriate e possano essere rinforzate e sta lavorando per aiutare imprese e famiglie".