Ucraina, Bianchi: 8.455 studenti accolti nelle scuole italiane

Il numero totale di alunni accolti attualmente dall'Ucraina è di 8.455, di cui 1.577 nell'infanzia, 4.172 nella primaria, 2.066 nella secondaria di primo grado e 640 nella secondaria di secondo grado.

Lo rende noto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, precisando che "1.888 studenti sono in Lombardia, poi Emilia Romagna e Veneto fino a 56 in Basilicata e 36 in Molise. Sono stati accolti con grande attenzione in tutte le scuole e si sono potuti avvalere della mediazione linguistica".