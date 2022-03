Ucraina, Antimafia: "Dalla guerra profitti per criminalità organizzata su merci e armi"

"Le mafie sfrutteranno le difficoltà del mercato e lo stesso andamento della guerra, per acquisire vantaggi, da un lato sui prodotti, dall'altro sulle armi".

Così il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho. "Pensiamo ai prezzi e ai prodotti che possono essere più facilmente trovati o sottratti al mercato per sviluppare la massima speculazione oppure alla possibilità di acquisire armi attraverso percorsi paralleli illegali - ha aggiunto de Raho -. La guerra in Ucraina determinerà profili di operatività della criminalità organizzata, che di certo non dovrà rispettare i canali bancari per le proprie liquidità".