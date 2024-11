Ucciso a Napoli, la madre del 17enne chiede perdono alla famiglia della vittima

Chiede perdono la madre del 17enne reo confesso dell'omicidio di Santo Romano, ucciso in provincia di Napoli con un colpo di pistola al petto. La donna scrive ai familiari della vittima: "Vi chiediamo scusa per ciò che ha fatto nostro figlio, per il dolore terribile che vi è stato inflitto". Il testo della lettera è stato diffuso dall'avvocato dell'indagato dopo la decisione del gup di convalidare il fermo per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio. "Perdere un figlio è una cosa inaccettabile, inspiegabile, un dolore che vi accompagnerà per tutta la vita, - scrive ancora la donna -. Nostro figlio ha distrutto la vostra famiglia, ma anche la nostra".