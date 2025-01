Uomo ucciso in casa a Bari, fermato un 42enne

L'uomo fermato aveva precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia. All'esito delle indagini, condotte dai militari e coordinate dal pm della procura della Repubblica di Bari Carla Spagnuolo, svolte anche tramite attività tecniche nonché con la visione di numerose telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, sarebbero stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza sul conto dell'uomo in ordine all'omicidio.