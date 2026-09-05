Ucciso con un cacciavite a Udine, fermato il presunto assassino

È stato fermato nel primo pomeriggio di sabato, alla stazione ferroviaria di Basiliano, l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio - per mezzo, probabilmente, di un cacciavite - del 65enne di origini marocchine, dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima, a Udine. Secondo quanto apprende l'Ansa, l'uomo, cittadino marocchino, non ha opposto resistenza ed è stata neutralizzato dai militari dell'Arma del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Udine. Il 32enne è stato condotto in caserma.