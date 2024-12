Uccise a coltellate l'infermiera Rossella Nappini, ergastolo per l'ex compagno

Durante il processo era stata sentita anche la sorella dell'infermiera che aveva raccontato la sua versione dei fatti: Rossella Nappini aveva cominciato la relazione un mese e mezzo prima di essere uccisa. Aveva conosciuto Adil quando lui, imbianchino, aveva iniziato dei lavori nel palazzo. Lei lo avrebbe invitato a fare dei lavori anche nell'appartamento. Alla sorella aveva confidato di volerlo sposare per fargli avere il permesso di soggiorno: "Mi fa ridere e mi fa stare bene" le diceva. "Ho parlato con mia sorella quel pomeriggio un'ora prima che venisse uccisa - ha ricordato - Mi disse che quell'uomo l'aveva chiamata per vedersi e che lei aveva detto di no. Non era preoccupata ma quando pochi giorni prima aveva scoperto i suoi precedenti l'aveva lasciato e lui insisteva per vederla, si era incaponito".