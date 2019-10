Tv pirata, un venditore di pezzotto a Le Iene: “Sopra di me un boss troppo grande”

Più di un miliardo di euro all'anno: è questo il giro d'affari della tv pirata in Italia. L'inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno prosegue la sua inchiesta sul "pezzotto", un dispositivo che permette di visionare molti canali a pagamento in cambio di un abbonamento low cost pirata, di appena 12 euro al mese. L'anteprima del servizio video, che andrà in onda nella puntata delle 21:15 su Italia 1, riguarda l'intervista a un protagonista di questo business illegale, un venditore all'ingrosso di pezzotti. "E' un boss troppo grande quello che sta sopra di me", dichiara in lacrime ai microfoni del programma di Mediaset.