Non era più riemerso dopo un salvataggio

Lago di Como, individuato il corpo del turista olandese disperso

Si era tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio 16enne senza più risalire. Ora sono in corso le operazioni di recupero della salma

26 Lug 2026 - 15:42
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© Vigili del Fuoco

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I Vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne, a sua volta buttatosi in acqua e in un momento di difficoltà a causa di forti correnti, nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.

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