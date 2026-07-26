Lago di Como, individuato il corpo del turista olandese disperso

I Vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne, a sua volta buttatosi in acqua e in un momento di difficoltà a causa di forti correnti, nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.