Turista italiana 18enne violentata in Albania: fermato il presunto aggressore a Durazzo

Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 05:25 del mattino. La giovane, di soli 18 anni, si trovava su una sdraio all'interno dell'area privata di un albergo della costa di Durazzo. È lì che sarebbe stata avvicinata da un uomo che l'avrebbe aggredita sessualmente. Non è chiaro, al momento, se i due si conoscessero né quali siano state le modalità esatte dell'approccio e della violenza. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dei fatti.