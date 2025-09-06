Turista italiana 18enne violentata in Albania: fermato il presunto aggressore a Durazzo

L'aggressione è avvenuta all'alba su una spiaggia gestita da un hotel locale. Arrestato un 26enne con precedenti penali. Indagini in corso
Una giovane turista italiana è stata vittima di una violenza sessuale mentre si trovava su una spiaggia di Durazzo, in Albania. Il fatto è avvenuto alle prime luci dell'alba, intorno alle 5:25, quando la ragazza si trovava sui lettini di un albergo. Dopo aver sporto denuncia, la polizia locale ha identificato e arrestato in poche ore un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a furto e detenzione illegale di armi.
Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 05:25 del mattino. La giovane, di soli 18 anni, si trovava su una sdraio all'interno dell'area privata di un albergo della costa di Durazzo. È lì che sarebbe stata avvicinata da un uomo che l'avrebbe aggredita sessualmente. Non è chiaro, al momento, se i due si conoscessero né quali siano state le modalità esatte dell'approccio e della violenza. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dei fatti.
Nonostante il trauma subito, la ragazza ha avuto la prontezza di denunciare immediatamente l'accaduto. La sua testimonianza ha permesso agli investigatori di avviare rapidamente le indagini. Attraverso una serie di accertamenti sul posto, la polizia albanese ha individuato il presunto autore della violenza nel giro di poche ore. Il lavoro delle forze dell'ordine è stato descritto come tempestivo ed efficace, anche se i dettagli dell'indagine non sono stati ancora resi pubblici.
L'uomo arrestato è Leonard Preza, 26 anni, cittadino albanese con precedenti penali. Secondo il comunicato diffuso dalla polizia, Preza era già noto alle autorità per reati legati al furto e alla detenzione illegale di armi. L'arresto è avvenuto a poche ore dalla denuncia e, attualmente, il giovane si trova in stato di fermo. Non sono ancora stati forniti ulteriori elementi circa eventuali legami con la vittima o moventi specifici.
