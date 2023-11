Turismo termale, in Italia il giro d'affari è di 15 miliardi

L'importanza del turismo del benessere è spiegata non solo per il giro d'affari che genera oltre 15 miliardi di euro, ma anche dal fatto che l'Italia è il secondo Paese in Europa per numero di stabilimenti termali con acque dalle eccezionali proprietà curative.

Lo ha reso noto il ministero del Turismo nel corso del primo Forum internazionale del settore a Baveno, sul Lago Maggiore. Questo tipo di turismo, inoltre, può rappresentare una leva fondamentale per destagionalizzare i flussi turistici e per prolungare la permanenza media dei soggiorni.