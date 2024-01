Filippo Turetta ancora recluso nella cella di infermeria | La direttrice del carcere: "Ci resterà finché sarà necessario, nessun privilegio"

Come riporta Il Gazzettino, Turetta da sette settimane condivide un letto a castello (con bagno a parte) con un 60enne la cui compagnia potrebbe giovargli. È il criterio adottato dall'istituto penitenziario: accoppiare detenuti con problemi psichici o disturbi fisici che potrebbero essere utili l'uno all'altro.

"Non siamo venuti qui per fare polemiche", ha dichiarato il sottosegretario Ostellari durante la sua visita al carcere veronese. "Mi limito quindi a ribadire che in questa struttura, come nelle altre, non si applicano trattamenti di favore nei confronti di nessuno. Le decisioni su quelle che possono essere le attività trattamentali e ricreative, adeguate a ciascun utente, vengono prese da personale qualificato".

Il silenzio di Filippo Turetta

Il Gazzettino riferisce poi come, prima della visita istituzionale, gli agenti della polizia penitenziaria abbiano avvisato con zelo i detenuti: "Ci sono degli ospiti, va tutto bene?". Filippo Turetta non ha risposto, ma è rimasto in piedi con lo sguardo perso. Gli agenti affermano che in generale si muove pochissimo e non parla da quando ha incontrato i genitori il 3 dicembre. Da allora, pur avendo diritto e facoltà di andarlo a trovare una volta a settimana, padre e madre non hanno avuto altri colloqui col figlio.