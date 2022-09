Truffe via mail e sms, l'Inps mette in guardia gli utenti

L'Inps ha messo in guardia gli utenti in merito a tentativi di truffa attraverso false mail a nome dell'Istituto.

"Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di un mancato versamento di contributi - si legge in una nota - viene richiesto l'aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo di truffa online, con l'utilizzo del logo Inps", che invece sottolinea di essere estranea. L'istituto raccomanda quindi prudenza e invita a non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms sospetti.