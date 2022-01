Truffe per avere il Green pass, controlli dei Nas nelle farmacie del Nord

Ansa

Controlli a campione dei Nas sulle operazioni di rilascio dei Green pass sono in corso da alcuni giorni nei centri tamponi e nelle farmacie del Nord Italia. I militari stanno verificando i documenti di identità e i codici fiscali di chi si presenta per fare i tamponi. Il servizio è stato deciso dopo l'aumento di casi di positivi che si sono presentati con il codice fiscale di amici e conoscenti No vax in modo da far risultare anche loro positivi e successivamente guariti.