Truffe online, clonata la pagina Facebook di una giornalista di Tgcom24

Non si ferma il tentativo di compiere truffe online: questa volta è stata coinvolta una collega della redazione economica della testata Tgcom24. Si tratta di Caterina Ruggeri, il cui profilo Facebook è stato di recente clonato.



Una volta creato il profilo fake, è stata aperta una pagina sponsorizzata che offre servizi finanziari. A trarre in inganno gli utenti anche una serie di foto che ritraggono Caterina Ruggeri mentre svolge il suo lavoro in esterna o nello studio di Tgcom24, con tanto di logo aziendale in evidenza alle sue spalle. Evidente il raggiro nel quale può cascare chiunque finisca su quella pagina fake.



La vicenda è stata già denunciata alla pubblica autorità e a Meta. Cogliamo l’occasione per avvisare tutti i lettori di Tgcom24.it e tutti i telespettatori dei nostri telegiornali che nessun giornalista Mediaset propone alcun tipo di investimento.



Invitiamo chiunque si imbattesse in pagine simili a segnalarle alle forze dell’ordine.