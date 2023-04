Truffe online, il "veggente dei felini" André: "175 euro per ritrovare il gatto"

Le truffe online limano gli artigli: se un gatto fugge in rete compare il "veggente dei felini" André Toury che per 175 euro si offre di rintracciare l'animale domestico scomparso attraverso sedicenti "poteri sensoriali". Su segnalazione l'inchiesta di "Striscia la Notizia" ha smascherato una frode con protagonista un truffatore che in chat adesca le vittime dicendo di essere in grado di mettersi in comunicazione telepatica con gli animali. Per compiere il truffa André chiede di effettuare bonifici usando i dati anagrafici di un'anziana signora ignara di tutto.

Alla vittima designata André Toury chiedeva tramite chat una foto dei palmi, del viso e la somma da corrispondere tramite bonifico. Per sviare dalla richiesta di un incontro di persona il sedicente veggente dei felini si giustificava con la necessità di "non perdere il contatto emotivo col gatto scomparso". E se il pagamento tardava ad arrivare comunicava un finto esito tragico. L'anziana signora intestataria della carta, che André definiva come "fornitrice", lo ha denunciato per furto di dati personali. Sono le forze dell'ordine a essere ora sulle tracce del presunto veggente.