Truffa diamanti, a Vasco Rossi l'affare fu proposto dal Banco Bpm

La somma di 700mila euro è stata sequestrata dalla guardia di finanza a Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti. I cinque istituti sono finiti al centro di un'inchiesta u una presunta truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori.



L'inchiesta - Tra gli indagati, che in tutto sono una settantina, figura anche il direttore generale di Banco Bpm Maurizio Faroni, che dovrà rispondere di truffa, autoriciclaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Indagati anche altri dirigenti della banca, oltre a responsabili delle due società Idb e Dpi che vendevano i preziosi agli investitori e che oggi sono state perquisite. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche quello di corruzione tra privati.



L'intercettazione: "Diamanti proposti come affare non come gioielli" - "Il diamante non deve essere proposto come gioiello ma come investimento". Così parlava, intercettato nel maggio del 2017, un dirigente del Banco Bpm al telefono con un collega. L'intercettazione è agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano. "Fare l'investimento, non venderlo come gioiello, rendimento atteso, c....!", diceva nella stessa telefonata l'altro dirigente dell'istituto.



Le circolari ai dipendenti: "Prodotto redditizio che non conosce ribassi" - Negli atti si parla, tra l'altro, di "due circolari" del 2003-2004 della Banca Popolare di Verona e Novara (poi Banco Popolare, che si è fuso con Bpm) e di Banca Aletti, anche lei indagata come ente, "recanti l'esplicita direttiva ai dipendenti di proporre i diamanti non come gioielli ma come investimento", presentandoli come un "prodotto redditizio" in quanto "sicuro, da oltre vent'anni non conosce ribassi" con "plusvalenze medie annuali di 7-8 punti percentuali". Un dirigente di Banco Bpm, si legge sempre negli atti, aveva definito "allucinante" il contenuto di quelle circolari. Nel decreto di sequestro, inoltre, viene evidenziato "il ruolo spiccato" di "diversi dirigenti Bpm" nelle presunte truffe e "il consapevole coinvolgimento del management".



Tanti i clienti raggirati - Oltre a Vasco Rossi, che avrebbe investito 2,5 milioni di euro in pietre preziose, nella lista delle vittime figurano anche la conduttrice tv Federica Panicucci, che avrebbe investito oltre 50mila euro, e la showgirl Simona Tagli, che aveva comprato 29mila euro di diamanti, e l'imprenditrice Diana Bracco.