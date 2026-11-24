L'obiettivo dei criminali è sempre quello di riuscire a entrare in casa utilizzando qualsiasi tipo di emergenza. Allarmare il 112, in questi casi, è fondamentale ma non sempre si riesce ad avvisare prima che venga commesso il crimine. Per questo è necessario fare prevenzione con i nostri cari, invitando ad alzare la soglia di attenzione e diffidenza. Inoltre, le società di fornitura energetica e gli enti pubblici non inviano mai tecnici per ispezioni o controlli a sorpresa: le verifiche obbligatorie e la manutenzione periodica vengono sempre concordate e comunicate con largo anticipo tramite canali ufficiali.