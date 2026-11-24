Le truffe porta a porta, nel nostro Paese, sono sempre diffuse. Soprattutto quelle che mirano gli anziani e le persone sole. Tra le tecniche più diffuse c'è la truffa della caldaia, un raggiro che può causare gravi danni economici.
Cos'è
L'ultimo episodio certificato è avvenuto a Leganano, dove due uomini si sono presentati alla porta di una anziana. I due si qualificavano come tecnici di manutenzione della caldaia e sostenevano che ci fosse una anomalia nell'impianto. Nello specifico, segnalavano la presenza di un liquido o di un gas nocivo nella caldaia, capace di intaccare o corrodere i metalli preziosi. Con questo pretesto convincono la vittima a radunare in fretta tutti i gioielli e il denaro contante in un sacchetto per metterli "al sicuro". Dopodiché, approfittando di una distrazione indotta ad arte, sottraggono il bottino e si dileguano rapidamente, lasciando la persona raggirata nell’angoscia una volta scoperto il furto.
Come difendersi
L'obiettivo dei criminali è sempre quello di riuscire a entrare in casa utilizzando qualsiasi tipo di emergenza. Allarmare il 112, in questi casi, è fondamentale ma non sempre si riesce ad avvisare prima che venga commesso il crimine. Per questo è necessario fare prevenzione con i nostri cari, invitando ad alzare la soglia di attenzione e diffidenza. Inoltre, le società di fornitura energetica e gli enti pubblici non inviano mai tecnici per ispezioni o controlli a sorpresa: le verifiche obbligatorie e la manutenzione periodica vengono sempre concordate e comunicate con largo anticipo tramite canali ufficiali.