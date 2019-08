Trovato morto il turista francese disperso da giorni in Cilento

Simon Gautier , lo studente francese 27enne disperso da nove giorni in Cilento, è morto . Il cadavere del giovane è stato individuato dai soccorritori in fondo a un burrone, sotto un sentiero poco visibile da cui sarebbe precipitato in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro. A lanciare l'allarme era stato proprio il 27enne che aveva chiamato il 118 senza però riuscire a comunicare la sua posizione.

"Mi potete aiutare. Sono caduto, ho due gambe rotte", diceva il giovane nella telefonata ai soccorritori venerdì 9 agosto intorno alle 9 del mattino. L'uomo aveva spiegato di non sapere dove si trovava e chiedeva di essere localizzato. "Non vi possiamo localizzare, siete in casa, per strada, da solo?", gli domanda l'operatore del 118. "In realtà sono in campeggio, o meglio sto camminando da solo".



Simon Gautier viveva a Roma e frequentava un dottorato in Storia dell'arte, dopo essersi laureato alla Sorbona. Era un appassionato di escursionismo e non era la prima volta che si cimentava in imprese del genere.