Trovato morto escursionista disperso in val di Gressoney

Un escursionista che era disperso da venerdì in val di Gressoney è stato ritrovato senza vita. La vittima è un 67enne di Milano, Roberto Sebastiano

Greco, professore a contratto dell'Università: si trovava in villeggiatura e aveva deciso di fare un'escursione al colle della Vecchia, valico a 2.185 metri di quota che si trova tra i comuni di Gaby e Piedicavallo (Biella). A dare l'allarme sono stati i familiari, non avendolo visto rientrare. Il corpo era caduto per alcuni metri in una scarpata, lungo un sentiero, il numero 7, sopra Gaby (Aosta).