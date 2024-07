Trovato morto in casa a Isernia, non si esclude l'omicidio

Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Isernia, nella zona di quartiere San Lazzaro. "Sulla base degli elementi raccolti non stiamo escludendo alcuna pista e seguiamo anche quella dell'omicidio volontario", ha detto il procuratore di Isernia, Carlo Fucci. La vittima sarebbe stata trovata in una stanza della abitazione diversa rispetto a quella nella quale gli inquirenti hanno riscontrato copiose tracce di sangue. Non si esclude una rapina finita in tragedia. Lunedì sarà svolta l'autopsia che dovrebbe accertare le cause del decesso.