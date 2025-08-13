Trovato il corpo di un cercatore di funghi bolognese disperso in Valtellina

Dante Ragazzi, bolognese di 82 anni, cercatore di funghi disperso da martedì sui boschi dell'Aprica, in Valtellina, è stato trovato morto dopo una settimana di ricerche. A individuare il corpo senza vita è stato l'equipaggio del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio che stava sorvolando in elicottero un'ampia zona montana. Il cadavere del pensionato, che si trovava in vacanza nel paese valtellinese, è stato recuperato dal fondo di un dirupo fra la località del bivacco Aprica e il Dosso Pasò, a circa 2.300 metri di quota.