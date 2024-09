Strage in famiglia a Paderno Dugnano (Milano): accoltellati a morte padre, madre e figlio di 12 anni | Confessa il primogenito 17enne: "Li ho uccisi"

Triplice omicidio a Paderno Dugnano, alle porte di Milano. Le vittime, con ferite di armi da taglio e trovate all'interno della loro villetta, sono un uomo di 51 anni, una donna di 49, e un ragazzino di 12. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di una strage avvenuta in famiglia. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata dell'unico sopravvissuto, l'altro figlio di 17 anni, che è indagato per l'omicidio del padre. Il giovane, sotto interrogatorio, ha dichiarato di essersi svegliato, durante la notte, sentendo le urla della madre e del fratellino colpiti a morte dal padre e di aver reagito uccidendo l'uomo. La sua versione dei fatti, almeno per il momento, ha trovato solo parziali riscontri e gli accertamenti sono ancora in corso.