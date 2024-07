Rivolta di alcuni dei detenuti del carcere Ernesto Mari di Trieste per le difficili condizioni nel penitenziario a causa del caldo e del sovraffollamento. Un gruppo di detenuti si sarebbe asserragliato, e le forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa avrebbero lanciato gas lacrimogeni. Sembra che ci siano stati scontri. Diverse persone, probabilmente tutti detenuti, sono state portate via in ambulanza. Arredi e lenzuola sono stati dati alle fiamme. Alla rivolta avrebbero parteciperebbe un centinaio dei 260 detenuti rinchiusi all'Ernesto Mari, numero ben più alto dei 150 che dovrebbe ospitare.