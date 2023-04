Trieste, malori tra i bambini a scuola: sospeso il servizio mensa

Analisi in corso

L' amministrazione di Muggia ha comunicato che "sono già stati attivati tutti gli strumenti necessari per effettuare le dovute verifiche con l'azienda che si occupa della ristorazione, per appurare l'origine del problema". Nella mensa sono stati messi in atto alcuni controlli da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. Il sindaco, Paolo Polidori, ha concesso ai genitori di poter portare negli istituti scolastici generi alimentari per gli altri ragazzi.