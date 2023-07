Trieste, incendio in una palazzina: sette ricoverati per intossicazioni e ustioni

A Trieste un incendio è divampato in uno stabile residenziale: il bilancio è di sette persone portate in ospedale per le intossicazioni e le ustioni riportate.

Le fiamme hanno coinvolto anche un'altra decina di condomini, fatti evacuare dai soccorritori per motivi precauzionali. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco.