Trieste, inaugurazione la statua di D’Annunzio nel centenario dell’occupazione di Fiume: ira Croazia

La Croazia boccia la statua che ritrae Gabriele D'Annunzio , inaugurata in piazza della Borsa a Trieste nel centenario dell' occupazione di Fiume , l’attuale Rijeka. La presidente croata Kolinda Grabar Kitarovic ha risposto alla cerimonia con un tweet scandalizzato, che definisce l’opera “un monumento alla dissoluzione” e “inaccettabile”, in quanto “esalta l’irredentismo e l’occupazione”.

Le proteste della Croazia - Anche il ministero degli Esteri della Croazia è intervenuto nella protesta, consegnando una nota verbale all'ambasciatore italiano Adriano Chiodi Cianfarani. La comunicazione diplomatica precisa che “sebbene si sia trattato di una decisione delle autorità locali e non nazionali, l’inaugurazione della statua, come il ricordo dell’anniversario dell’occupazione di Rijeka in alcune altre città italiane, non solo mina le relazioni amichevoli e di buon vicinato tra i due Paesi, ma è anche il riconoscimento di un’ideologia e di azioni che sono in profondo contrasto con i valori europei”. Nella nota si può leggere quindi anche un chiaro riferimento alle celebrazioni del centenario dell’”impresa di Fiume”, organizzate dalla Regione Abruzzo e fortemente volute dalla maggioranza di Fratelli d’Italia, guidata da Massimo Marsilio.